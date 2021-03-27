شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف 252 ألف طفل لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مديرية الصحة بأسوان، لإنطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، والتي تنطلق خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس الجاري، حيث تستهدف الحملة تطعيم 252 ألف و726 طفلاً بمحافظة أسوان .

وتأتى تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال «جرعتين متتاليتين» بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، ويتم التطعيم من خلال عدد 1201 فرق ثابتة ومتحركة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والاماكن العامة .