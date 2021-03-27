شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبد المعطى رئيساً جديداً لـ أتيليه الاسكندرية .. وتأبين رفيق خليل 9 أبريل (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جماعة الكتاب والفنانين (اتيليه الاسكندرية)، تشكيل مجلس ادارتها الجديد، بعد وفاة رئيسه السابق الدكتور محمد رفيق خليل.

وجاء اختيار الفنان التشكيلي الدكتور مصطفى عبدالمعطى، رئيساً جديداً للمجلس خلفاً للدكتور رفيق خليل الذي وافته المنية منذ أيام، وجاء الناقد السينمائي سامى حلمى نائبا للرئيس، والفنان حسن محمد وصفي، أمينا للصندوق، والفنان هانى السيد احمد، أمين عام، والفنان خالد هنو عضو.

وقال جابر بسيونى، رئيس اللجنة الثقافية في أتيليه الاسكندرية، أن من اهم القرارات التي جرى اتخاذها في المجلس، هو سرعة الاستعانة بذوي الخبرة واحباء الاتيلية، لا سيما في الفترة الحالية والمقبلة، ورفع شعار «معاً من اجل انقاذ الاتيلية»، حيث تشهد المرحلة الحالية تكثيف للانشطة بقوة لإيصال رسالة للجميع بأهمية المنبر التنويرى للقصر، خاصة وأنه سيتم الاستعانة بأهل القانون من أعضاء الاتيلية لتقييم الأزمة الحالية في إطار الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الاتيليه وملاك المبنى.

وأوضح «بسيونى»،لـ«المصرى اليوم«، أن المجلس مستمر في نضاله لإيجاد حلول بشأن الأزمة الخاصة بإنهاء العلاقة الايجارية للمبنى، ما يستدعي تضافر كل الجهود من المحبين الاتيليه وتدخل عاجل من قبل الدولة لإيجاد الحلول، لا سيما وأن هناك حالات مماثلة في نادى القصة في القاهرة وتم تسليم الشقة (مقر النادى) للملاك، وكذا جمعية الأدباء والتى أيد القضاء الحكم في ثانى درجة، ما يعنى أن الوضع ليس في صالح المثقفين الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل من جانب الدولة والمثقفين.

وأضاف أنه سيتم اقامة حفل تأبين للراحل الدكتور محمد رفيق خليل رئيس الانيليه السابق يوم الجمعة الموافق 9 إبريل المقبل.

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