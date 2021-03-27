شكرا لقرائتكم خبر عن حمله لإزالة التعديات بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ ، عدداً من الحملات لإزالة التعديات ،ورفع كفاءة الطرق ،تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على إزالة القواعد الخراسانية للإعلانات العشوائية بشارع الخليفة المأمون بحي شرق كفر الشيخ ، موجهاً بإزالة جميع الإعلانات العشوائية الغير مرخصة، والقواعد الخرسانية لها حتى سطح الأرض، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك الإعلانات، وعمل المحاضر للمخالفات بالاستيلاء على الأرصفة وحرم الشوارع والميادين ،جاء ذلك بمشاركة رضا رجب، نائب رئيس المدينة لشئون الإزلالات والاشغالات، ورجال قسم الاشغالات والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق، الماركة المجتمعية لأهالي قرية أبو زيادة التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة لمشاركتهم الفعالة والمشاركة المجتمعية ، خلال مبادرة يوم في حب بلدي مساهمة ومساعدة منهم في تخفيف العبء عن كاهل الوحدة المحلية لقرية شابة جمع القمامة، وأعمال النظافة .

وتابع علي سلامه , رئيس مركز ومدينة قلين حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع وأحياء مدينة قلين، كما تابع شريف هيكل , رئيس مركز ومدينة سيدي سالم حملات رفع الاشغالات بشوارع وأحياء مدينة سيدي سالم , وناشد المواطنين بالالتزام وعدم شغل الشوارع.

حمله لإزالة التعديات بكفرالشيخ