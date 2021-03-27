شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية سيراليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم السفير محمد منير لطفي سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى سيراليون، أوراق اعتماده إلى الرئيس السيراليوني «جوليوس مادا بيو»، ناقلاً تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤكداً تطلعه للعمل على ‏تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقيّن في مختلف المجالات، ودفع التواجد الاستثماري المصري، فضلاً عن رعاية مصالح الجالية المصرية في سيراليون.

ومن جانبه، طلب الرئيس السيراليوني نقل تحياته لأخيه رئيس الجمهورية، كما أكد دعمه للسفير المصري لتعزيز العلاقات الثنائية الممتازة، وأشار إلى تقديره للمكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر إفريقياً ودولياً، مشيداً بالجهود التي تبذلها من أجل دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة الأفريقية.