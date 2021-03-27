الخارجية الليبية تعلن تضامنها مع مصر فى حادث تصادم قطارى سوهاج

القاهرة - سامية سيد - تقدمت وزارة الخارجية الليبية بالمواساة لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً في ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.

وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها بموقع (فيس بوك) اليوم السبت "كامل التضامن والمشاركة مع الاشقاء في مصر في هذا المصاب الجلل والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد من قضى من المواطنين برحمته وغفرانه ولأسرهم جميل الصبر والسلوان وبالشفاء العاجل للمصابين".

يذكر أنه تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب الملك الأردنى خلال الاتصال عن خالص التعازى والمواساة فى ضحايا حادث قطارى سوهاج، مؤكدًا تضامن الأردن حكومةً وشعبًا مع مصر فى هذا الظرف الأليم، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

من جانبه، توجه الرئيس بالشكر لأخيه الملك الأردنى لحرصه على تقديم التعازى فى ضحايا الحادث، مؤكدًا سيادته خصوصية وقوة العلاقات التى تربط بين البلدين والشعبين المصرى والأردني.