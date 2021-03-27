شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظ قنا ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و اللواء اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حيث تستهدف قرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، وذلك خلال الفترة من ٢٧ وحتى ٣٠ من مارس الجاري لخدمة المواطنين في العديد من المجالات.

تأتي القافلة في إطار حرص جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعي في خدمة القرى الأكثر احتياجاً وتماشياً مع توجهات الدولة المصرية في تكاتف مؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق صالح المواطن .

وتشمل القافلة عدداً من المحاور من بينها المحور الطبي الذي يوفر الكشف المجاني في مختلف التخصصات والتوعية الصحية ومحور محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، فضلاً عن توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، إلي جانب صرف الأدوية مجاناً من صيدلية القافلة.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة أعمالها في تمام التاسعة من صباح غدا بمقر الوحدة الصحية بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، لخدمة ما يزيد عن ١٠ آلاف نسمة من أهالي القرية.