شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: 225 مليار جنيه مرصودة لتطوير قطاع السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم كامل الوزير، وزير النقل، إنه منذ أن تم تكليفه بحقيبة وزارة النقل تم ترصد 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكة الحديد الحالية من إجمال 1.5 تريليون لكل قطاعات النقل، بالإضافة لشبكة قطار سريع من ثلاث خطوط بتكلفة 360 مليار دولار.

أضاف «الوزير» خلال مؤتمر صحفي، «الـ225 مليار لإنشاء خطوط جديدة واستيراد جرارات وعربات جديدة، بالإضافة إلى تكبير وفحص السكة وتطوير العامل البشري والعناية به، وتطوير السكة والمحطات والمزلقانات، وتكبير وفحص السكة».

أوضح «عملية التطوير تشمل ثلاث مراحل، المرحلة العاجلة كانت تستهدف إعادة الانضباط والسلوك والنظافة والأمن وتطوير وتكبير الورش وإنشاء معهد وردان للنهوض بالعامل البشري وتخريج كوادر فنية قادرة على التعامل مع المعدات الحديثة وصيانتها، وانتهت هذه المرحلة في 30 يونيو 2020».

تابع: «أما المرحلة الأولى من التطوير الشامل التي تنتهي في 30 يونيو 2022 والتي تشمل الانتهاء من تكبير الجرارات الجديدة المتعاقد عليها وهم 110 جرار في المرحلة الأولى، وتطوير 81 جرار الحاليين ثم توريد 6 قطارات أسباني والتي ستصل اعتبارًا من 1 يونيا القادم ثم توريد 1300 عربة روسي جديدة وتطوير الـ 3000 عربة المتواجدين فعليًا، حتى لا يكون هناك عربة قديمة أو عربة غير مطورة بحلول نهاية العام الحالي».

استكمل «أما تطوير الإشارات على خطوط السكة، نملك ثلاث خطوط رئيسية بإجمالي 2000 كيلو، القاهرة أسوان والقاهرة إسكندرية وبنها بورسعيد، وهم الخطوط التي نعمل عليها خلال الفترة الحالية من خلال 3 شركات عالمية مع الشركات المصرية، على أن ينتهي العمل بهم بحلول 30 يونيو 2022 على أن يكونوا خطوط آمنة تمامًا للاستخدام، بدون تدخل العامل البشري«.

تابع: «الأسبقية الأخرى التي تنتهي بحلول منتصف عام 2024، والتي تشمل باقي الجرارات والعربات بالإضافة إلى تطوير جميع الخطوط المتبقية وهي خطوط الضواحي