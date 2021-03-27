شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تعلن تضامنها مع ضحايا حادث سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة الأمريكية في مصر عن تضامنها مع أسر ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان صباح اليوم السبت: «نحن على اتصال بالسلطات المحلية للوقوف على أهبة الاستعداد دائما لمد يد المساعدة لشريكتنا مصر».

وكان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم، بين قطارين في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان- القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارٍ المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها 46 رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطاري سوهاج وأسوان في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.