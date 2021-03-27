شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالًا من ملك الأردن للتعزية في حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الملك الأردني أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكداً تضامن الأردن حكومةً وشعباً مع مصر في هذا الظرف الأليم، وداعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

ومن جانبه، توجه الرئيس بالشكر لأخيه الملك الأردني لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكداً خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والأردني.