محافظ القاهرة يزور مصابي عقار جسر السويس المنهار بالمستشفى للاطمئنان عليهم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار جسر السويس بتقسيم عمر بن الخطاب بحى السلام .

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم .

وأكد محافظ القاهرة أنه فور وقوع حادث انهيار عقار جسر السويس تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا في الساعة ٣ فجر اليوم بحادث انهيار عقار جسر السويس مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1) وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بعقار جسر السويس حيث تم نقل ٢٤ حالة إصابة إلى مستشفيات السلام وعين شمس مع وجود ٥ حالات وفاة وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الانقاض.

وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لـ عقار جسر السويس وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

محافظ القاهرة يزور مصابي عقار السلام المنهار بالمستشفى الإطمئنان عليهم

محافظ القاهرة يزور مصابي عقار السلام المنهار بالمستشفى الإطمئنان عليهم