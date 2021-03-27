شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بخالص التعازي والمواساة من مصر قيادة وحكومة وشعبًا، ومن أسر الضحايا والمصابين، بحادث تصادم قطارين أمس الجمعة في محافظة سوهاج.

وأعربت الحركة عن بالغ الحزن والألم لما أصاب الشعب المصري، بوقوع العشرات من الضحايا والجرحى جراء هذا الحادث الأليم والمأساوي، ونعبر عن تضامننا مع أهالي الضحايا والجرحى، ونتقدم لهم وللشعب المصري الشقيق بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله العلي القدير الرحمة لمن قضوا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ الله عز وجل مصر وشعبها من كل سوء، ويكتب لها الخير والسلام والازدهار.