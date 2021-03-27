شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الطعون على المرشحين لمنصب عميد كلية التربية النوعية ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل جامعة بنها غدا الأحد، الطعون على المرشحين لمنصب عميد كلية التربية النوعية ببنها.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، في تصريحات صحفية، السبت، إنه سيتم فتح باب الطعون المرشحين لمدة يوم واحد فقط وهو غدا الأحد، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالدور الثاني بمنى إدارة الجامعة ببنها.

كان الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، أعلن القائمة المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية التربية النوعية، والتي ضمت حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب كل من الدكاترة محمد ابراهيم عبدالحميد ابراهيم، ومحمد عبدالغفار أحمد زناتي، ومعروف أحمـد معـروف محمـد، وفضـل السيـد عبـده الديـــب.

وكانت الجامعة بنها، أعلنت مؤخرا، فتح باب التقدم لعمادة كلية التربية النوعية، وذلك إبتداء من يوم السبت ٢٠ مارس الجاري، وحتى الخميس ٢٥ من نفس الشهر، بمقر الجامعة طرف نيفين مصطفى بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.