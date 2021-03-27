شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج: صرف معاش شهري مدى الحياة لمصابي حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم عقد اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجه بسرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتعويضات الخاصة بضحايا حادث قطار سوهاج، سواء لأسر المتوفين أو للمصابين، مع تقديم كافة سبل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة لتوفير أماكن للإقامة للأسر المغتربة.

أضافت خلال مؤتمر صحفي، «تم التأكيد على التعويضات التي تم ذكرها بالأمس، والتي تشمل حصول كل أسرة لمتوفي بسبب الحادث على 100 ألف جنيه، تُصرف من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تتعاون الوزارة مع وزارة الصحة والسكان ومع النيابة العامة، للحصول على شهادات الوفاة، وسيتم الصرف خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الإجراءات بشكل فوري».

أوضحت: «أما تعويض المصابين بعجز نتيجة الحادث، فيتم تحديد التعويض وفقًا لنسبة العجز، العجز الكلي يتم التعامل معه مثل الوفاة ويحصل على 100 ألف جنيه، فيما يحصل العجز الذي يتجاوز الـ50%، على 75 ألف جنيه، أما العجز تحت الـ50% فتتدرج نسبة التعويض من 40 ألف جنيه إلى 75 ألف بناءً على الشهادة الطبية الخاصة به».

وأشارت إلى أن كل من تعرض لعجز كلي سيحصل على معاش شهري مدى الحياة لذويه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الهيئة القومية للتأمينات لصرف المعاشات الاستثنائية.

وتابعت: «فيما يخص المصابين فيعتمد الأمر على حدة الإصابة والمرض الذي يعاني منه المصاب وعدد الأيام التي يقضيها في المستشفى، إذ إن كل من قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفى سيُصرف له مبلغ يتراوح ما بين 20 و40 ألف جنيه، أما إذا قضى أقل من 72 ساعة فيصرف له مبلغ بحد أقصى عشر آلاف جنيه وبحد أدنى 5000 جنيه.

وأضافت: «أيضًا نقوم بصرف عاجل 20 ألف جنيه للمتوفى ومن خمس إلى عشر آلاف جنيه للمصاب اليوم، ووجه رئيس الوزراء بالتأكد من إنجاز كل الإجراءات الخاصة بالمصابين في كافة المحافظات».

ووجهت نيفين القباج الشكر للجمعيات الأهلية والأزهر الشريف والهلال الأحمر لسرعة التفاعل مع الأزمة وإبداء الاستعداد الكامل لتقديم المساعدة.