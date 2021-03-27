شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، مؤكدا على ضرورة التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية، وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، بإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية الصالحية الجديدة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 175متر، وتم الإزالة حتي سطح الأرض وتسليم الأرض للجمعية الزراعية، للحفاظ عليها من تعديات أخرى وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشرشيمة وقسم الإزالات برئاسة المركز، والجمعية الزراعية والقسم الهندسى بوحدة شرشيمة، بإزالة حصيرة خرسانية إستعداداً لبناء مقابر بناحية عزبة الشيخ سعيد التابعة للوحدة المحلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما قامت الوحدة المحلية بالمحمودية بمتابعة ترميم المقابر، والتنبية على المواطنين بعدم ترميم أو بناء مقابر إلا بتصريح من هيئة الآثار والوحدة المحلية بالمحمودية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، بالتنسيق مع رئاسة الوحدة المحلية بمنشأة رضوان، بإزالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية العزازية على مساحة٣٠ متر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالتوجه إلى عزبة العباسي2، حيث تم إزالة بناء سور من الدبش الأبيض بطول ٥٠ متراً حتى مستوى سطح الأرض، بإسم المواطنه «هـ. ع .م»و تم إزالة ورفع الدبش من محل الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، لفحص شكوى من أحد المواطنين لقيامه بأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقه الحناوي، وتم توقيع غرامة مالية قدرها ٥٠٠٠ آلاف جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملة لإزالة علامات جيرية يتم تجهيزها لبناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص بمنطقة كفر العدوى بمدينة فاقوس، بأسم المواطن «ع. ا» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.