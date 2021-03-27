شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يطمئن على مستوى جاهزية مستشفى قنا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا صباح اليوم السبت، مستشفى قنا العام للوقوف على مدى وحجم جاهزية المستشفى لاستقبال حالات الطوارئ، وذلك بتوجيهات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في إطار خطة المرور الدوري على مستشفيات المحافظة لمراجعة جاهزيتها في أي وقت لاستقبال المرضى والمصابين، رافقه الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.

قال نائب المحافظ إن مستشفى قنا العام على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالات طوارئ حيث تضم جناحا خاليا بالكامل بقوة 30 سريرا بالإضافة إلى قسم جديد للعناية القلبية المركزة بقوة 15 سريرا، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز هذا القسم بالجهود الذاتية مضيفا أن المستلزمات الطبية والأدوية متوفرة بكميات مناسبة.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم لمتابعة سير العمل به والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما اطمأن من مسؤول بنك الدم على المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم ومدى توافر الفصائل المختلفة ومدة التخزين والفترة المسموح بها.

مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم من خلال تنظيم حملات للتبرع بالمستشفيات والوحدات الصحية والسيارات المتنقلة لتشجيع المواطنين على التبرع للمساهمة في إنقاذ حياة المصابين والمرضى.