شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع محافظ القليوبية مع ممثلي هيئة الاستثمار ومياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة أعمال تنفيذ محطة المعالجة التي تخدم المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب، مركز ومدينة بنها، وذلك لاستيعاب ناتج الصرف الصحي للمنطقة.

وخلال الاجتماع، أوصى المحافظ بسرعة الإنتهاء من محطة المعالجة والتي تخدم المنطقة الاستثمارية، وذلك لاستيعاب ناتج الصرف الصحي لها، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة إلى تطوير المناطق الاستثمارية لتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار «الهجان»، إلى أن المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين وتقديم الدعم اللوجيستي لهم من خلال سعر عادل وتوصيل المرافق.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن طرح (المرحلة الثانية) للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينة بنها، من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تم توفير تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين وتخفيض القيمة الإيجارية بشكل كبير لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتقدم للحصول على الوحدات.

وتضم المنطقة، وحدات مخصصة للصناعات الزراعية والغذائية والصناعات المكملة لها بمساحات تبدأ من 240- 360 متر مربع بنظام الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وفقا للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

وجاء الاجتماع بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسين مكي أحمد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية لهيئة الاستثمار، وأحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، والمهندس جمال حجاب مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، وشاكر عمارة مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة.