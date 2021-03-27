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شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة 6 أيام واضطراب شديد بالملاحة..الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأحد 28 مارس 2021 إلى الجمعة 2 أبريل 2021.
- يوم الأحد 28 مارس:
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ).
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
اضطراب شديد فى الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس ، سرعة الرياح ( 85:75 كم / س ) وارتفاع الأمواج من ( 5 : 3 متر ) .
- يوم الاثنين 29 مارس :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
- يوم الثلاثاء 30 مارس : .
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
- يوم الأربعاء 31 مارس :
فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
- يوم الخميس 1 أبريل :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.
- يوم الجمعة 2 أبريل :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية .