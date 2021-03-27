شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: إدخال وسائل أمان جديدة بكل القطارات للسيطرة عليها إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كامل الوزير، وزير النقل، إن 3 شركات عالمية مع شركات مصرية متخصصة فى تطوير خطوط السكة الحديد، تعمل الآن فى 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر وهم خطوط (القاهرة- أسوان) و(القاهرة – الإسكندرية) و (بنها – بورسعيد)، وسيتم الانتهاء منهم بالكامل فى 30 يونيو 2022 لتصبح خطوط آمنة بالكامل ودون تدخل العامل البشرى.

وتابع الوزير، فى مؤتمر صحفى بشأن تطورات حادث تصادم قطارى سوهاج، أن المرحلة الثانية من عملية التطوير التي تنتهى في منتصف عام 2024، تشمل 260 جرار و1000 عربة بضاعة و200 عربة نوم، إضافة إلى ازدواج وتطوير جميع خطوط السكك الحديدية المتبقية بإجمالى أطوال 8000 كيلو متر، وهى خطوط الضواحي مع بقية المزلقانات والمحطات، متابعا: "بدخول القطار السريع للخدمة فى منصف 2024 سيخفف الضغط عن الخطوط الحالية وخاصة خط الصعيد".

وأوضح كامل الوزير، أن الفترة السابقة كانت وزارة النقل تحاول أن توائم ما بين متطلبات التشغيل حتى لا يتأخر المواطنين عن مصالحهم، وعندما تم تشغيل الأجهزة الإلكترونية للسيطرة على مسيرة القطارات والتحكم بها بشكل يضمن عدم وقوع حوادث، حدث استياء بين المواطنين بسبب تأخرهم عن مصالحهم اليومية، فتم التغاضى عن بعض الأمور الحوكمة، ولكن ثبت أن هذه الأمور هي الأفضل للحفاظ على أرواح المواطنين، متابعا: "قدامنا حل من الاتنين دلوقتى.. يا إما نقفل السكة الحديدة لمدة حتى نطور الخطوط بسلام وأمان حتى عام 2024، وده حل كلنا هنرفضه لأننا بنشيل مليون راكب يوميا الناس بتروح أشغالها لأن السكة الحديد بتخدم كل الناس زاد الدخل العادى، ولن نستطيع أن نوقفها، والحل الذى توفقنا عليه في الحكومة وهنبدأ في تنفيذه إن كل قطاراتنا تعمل باستخدام وسائل الأمان وتأمين المسير للسيطرة على القطارات وهذا الأمر سيجعل هناك تأخيرات تصل إلى 25% من زمن وصول الرحلة ولكن هذا الأمر هو الحل حاليا لعدم وقوع حوادث أخرى".

وأردف الوزير: "علينا أن نحسن من بعض السلوكيات علشان نقدر نخدمكم زي الباعة الجائلين وعلينا أن نقاوم جميعنا هذه الظاهرة وألا نعبر السكة الحديد إلا من الأماكن المقررة للعبور، ولا نلقى حجارة على الجرارات التى تسير على الخطوط، وعدم التهرب من دفع التذكرة، وعدم دخول المحطات إلا من الأبواب الرئيسية".

وبالنسبة للعاملين في السكة الحديد، قال: "لازم ننضبط شوية في مواعدينا ونتحمل شوية ونتعب شوية ونسهر الليل بالنهار علشان نكمل خطة التطوير بتاعتنا ونتعامل مع الجمهور بمعاملة وخلق حسن لنصل إلى نهاية مرحلة التطوير حتى لا تقع حوادث مرة أخرى، وأوعدكم جميعا وأوعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.. 24 ساعة شغالين ونبذل قصارى جهنا بأمنة وانضباط وشرف".