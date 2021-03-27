شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم قطارين والذي حدث أمس الجمعة بمحافظة سوهاج، معرباً عن خالص تعازيه لأسر وأهالي الضحايا الذين توفاهم الله في الحادث، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يحتسبهم من الشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متوجهاً بخالص الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن التكليفات الرئاسية التى صدرت فور هذا الحادث الأليم الذي يعتصر قلوبنا تعكس إصرار الدولة على أن ينال كل من تسبب في هذا الحادث الجزاء الرادع .