شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القليوبية تشارك في ساعة الأرض بتخفيض الطاقة ٥٠% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك محافظة القليوبية، السبت، في الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى «ساعة الأرض»، بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة ٥٠% لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً بديوان عام المحافظة وكافة المبانى العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة عدا غرف العمليات، مع تكليف الإنارة المركزية بتخفيض الإضاءة في الشوارع الرئيسية وعملها بطاقة ٥٠ % خلال الفترة المحددة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان صحفي السبت، أن هذا التقليد السنوي يقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، داعيًا المؤسسات المصرفية والسياحية والفنادق والجهات المختلفة للمشاركة في هذا الحدث.

ودعا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم، مؤكدًا أن المشاركة تهدف إلى توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وتهدف إلى تدريب المواطنين على المشاركة في مسؤولية التصدى للمشاكل ومشاركة شعوب العالم في تقليل الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخى.

يذكر أن الدعوة لهذه الحملة كانت قد بدأت في مدينة سيدنى بأستراليا عام ٢٠٠٧ وشارك بها أكثر من ٢ مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار «ساعة الأرض»، ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا دعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها في الأعوام التالية.