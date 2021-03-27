شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 3.2 مليار جنيه .. إنشاء 14 مشروعا بقطاع الصحة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جار تنفيذ 14 مشروعا بقطاع الصحة بمراكز ومدن «الزقازيق، أبوحماد، بلبيس، ههيا، كفر صقر، فاقوس، الحسينية»، ما بين أعمال إنشاء وتوسعة لعدد 9 مستشفيات، ووحدة طب أسرة و3 وحدات صحية ومعهد للأورام، وذلك بتكلفة مالية بلغت 3 مليارات و279 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تساهم في النهوض بالقطاع الصحي، والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مؤكداً ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ لدخولها الخدمة في أسرع وقت، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال إنشاء مستشفيي حميات فاقوس وأبوحماد، للاطمئنان على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال بهما، والمقامين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٢٤٢ مليونا و٥٠٠ ألف جنيه.

من جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء مستشفى حميات فاقوس بتكلفة مالية 70 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 60%، وأعمال إنشاء مستشفى حميات أبوحماد بتكلفه مالية 172 مليونا و500 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 70%، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإيماناً بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.