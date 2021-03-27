شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 4 أيام من انتهاء المهلة الوزارية .. إقبال علي التقدم للتصالح في مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المراكز الالكترونية، اقبالا من مواطني المنيا، للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، قبل نهاية المهلة التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل الموافق 31 مارس الجاري.

من جانبه ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية في المراكز والمدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الدولة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين اوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجاري.

أوضح محافظ المنيا، أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 164 ألف و823 طلب للتصالح في مخالفات البناء، مؤكداً الاستمرار في استقبال وتلقي الطلبات حتى انتهاء المدة المحددة.

طالب المحافظ، رؤساء المراكز التكنولوجية بمد يد العون للمواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعه انهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والعمل على تقنين أوضاعهم، وذلك بهدف استرداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع.

أضاف المحافظ، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، مشيراً إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.