شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول على خدمات جديدة .. خطوات تسجيل بيانات العمالة غير منتظمة على موقع القوي العاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة القوى العاملة بانها تقوم حاليا بحصر العمالة غير منتظمة في القاهرة والمحافظات بهدف توفير لهم الرعاية الصحية والاجتماعية، وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المنحة التي تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة خطوة البداية وليست النهاية، في تقديم المساعدات للعاملين غير المنتظمين في المحافظات.

وأضاف «سعفان» في تصريحات إعلامية بأن الوزارة تقوم حاليا بحصر أعداد العمالة غير منتظمة بمواقع العمل على أرض الواقعة ليتم تغير وظائفهم في بطاقة الرقم القومي إلى كتابة عامل غير منتظم بدل كلمة عامل بهدف تسهيل تقديم كافة أنواع الدعم لهم.

تواصل «المصري اليوم» تقدم خداماتها للقراء وتنشر خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة وأيضا تسجيل بيانات العمال غير منتظمين في عملهم حتي يتمكنوا من الحصول على الدعم الذي تقدمه لهم الدولة خلال الفترة المقبلة.

خطوت تسجيل البيانات في وزارة القوي العاملة لعام 2021.

1- الدخول على موقع هنـــــا وزارة القوى العاملة.

2 - تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإجراءات التسجيل.

3 - إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم التليفون والرقم البطاقة الشخصية ومحل الإقامة.

4 - إدخال طبيعة الاعمال التي تقوم بها سواء كانت مستمرة أم متوقفة.

بعد تسجيل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها الضغط على كلمة إرسال أسفل الاستمارة الإلكترونية لتمام عملية التسجيل.

في الوقت نفسه نفت وزارة القوي العاملة الرابط الجديد الذي تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بهدف الحصول على «منحة رجال الأعمال» وقدرها 700 جنيه شهرياً.

وقالت الوزارة في بيان لها أنه لا صحة لأي روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بهدف الحصول على «منحة رجال الأعمال» مؤكدة بان الرابط المتداول مزيف، وان المنحات التي تقدمها الوزارة للعمال غير منتظمة تكون من موقعها الرسمي على الرابط «.www.manpower.gov.eg/index.html

وحذرت الوزارة العاملين من الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مؤكدة بانها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الاشاعات.

يذكر بان الوزارة انتهت من صرف الدفعة الأخيرة من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية الخاصة بالعمالة غير منتظمة بهدف مواجهة فيروس كورونا.