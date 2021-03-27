شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حادث جنوح السفينة في قناة السويس استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السبت، أن حادث جنوح السفينة العملاقة بقناة السويس هو حادث استثنائي، حيث إن هذه السفينة تعتبر من أكبر حاملات الحاويات على مستوى العالم.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن «قناة السويس منذ أول لحظة بدأت في التعامل مع الحادث، حيث إن مجرى قناة السويس هو مجرى شديد الدقة والحساسية»، لافتا أن «هناك إدارة كاملة في الهيئة للتعامل مع مثل هذه السفن وأحجامها وكيفية تحركها».

وأضاف أنه تمت الاستعانة بكافة الإمكانات المتاحة وكذلك الخبرات الدولية للتعامل مع السفينة، واليوم سيكون هناك مؤتمر صحفي لرئيس هيئة قناة السويس، لشرح الوضع الحالي وما تم به.

وأكد أن هناك عشرات السفن تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس يوميا على مدار الساعة في كل الاتجاهات لكن مع وقوع هذا الحادث الكبير بدأت الهيئة من أول لحظة بخبراتها الكبيرة بالاستعانة بكل الكوادر المتاحة لديها وكل المعدات اللازمة للتعامل مع هذه الإشكالية الكبيرة وتمت أيضا الاستعانة بخبرات دولية في التعامل مع هذه الإشكالية الكبيرة والهامة جدا.

وأشار إلى أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا سيعلن خلاله كل التفاصيل الكاملة والحقائق والتي تتم حاليا والخبرات الدولية التي تتم الاستعانة بها لتعويم حاملة الحاويات الكبيرة وما مدى التقدم في هذا الموضوع لإعادة الملاحة في هذا المرفق الملاحي الهام والذي يخدم العالم كله.

وفي هذا الشأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الدول وكل الجهات الدولية التي عبرت عن دعمها لمصر وعرضت المساعدة، سواء مساعدة فنية أو لوجستية في هذا الموضوع.