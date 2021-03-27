شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة : 21 حالة وفاة و185 مصابًا إجمالي ضحايا حادث تصادم قطارين في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن العدد الحقيقي والصحيح لإجمالي ضحايا حادث تصادم قطارين في سوهاج.

وقالت وزيرة الصحة إن وزارة الصحة سجلت 21 حالة وفاة و185 مصابا إجمالي ضحايا حادث تصادم قطارين في سوهاج.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن وزارة الصحة كثفت من إرسال 105 سيارات إسعاف منهم 46 سيارة من محافظة سوهاج فقط، وباقي السيارات كانت من محافظات مجاورة لمحافظة سوهاج خلال خمس دقائق من إبلاغ هيئة الإسعاف المصري بوقوع الحادث.

ووجهت هالة زايد الشكر للمتطوعين من أهالي سوهاج الذين سارعوا في دعم عملية النقل والتبرع بالدم، لافتة أنه تم ضخ 3000 كيس دم منهم 400 كانوا موجودين بالفعل في بنك نقل الدم الإقليمي في المحافظة.

وتابعت أن 64 حالة إصابة ووفاة تم نقلها من قبل الأهالي ومنهم 20 حالة كانت في حالة غيبوبة تامة، وحتى هذه اللحظة يبلغ عدد الإصابات 185 حالة، وعدد الجثامين الكاملة للوفيات هم 19 جثمانا وثلاث أكياس أشلاء متفرقة، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات ناتج عن إبلاغ الأهالي عن تلك الحالات كحالات وفاة بينما هي حالات غيبوبة تامة.

وتابعت: «حتى الآن هناك 116 إصابة بكسور في العظام و49 جراحات مختلفة و20 في غيبوبة تامة والتدخل الجراحي كان لـ 11 حالة من المسابين وتم التنسيق مع وزارة الدفاع، لنقل المستلزمات اللازمة».