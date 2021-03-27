شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين للرئيس السيسي : صديقي العزيز أرجو أن تتقبلوا تعازينا في ضحايا حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في سقوط ضحايا إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج أمس الجمعة.

وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين اليوم السبت: «السيد الرئيس المحترم، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للكارثة التي وقعت على سكة الحديد في محافظة سوهاج ».

وأضاف: «أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم الصادق لذوي الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

وحسب أحدث تقارير، أدى تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بعد ظهر أمس إلى مصرع 32 شخصا ، وإصابة 165 آخرين.