شكرا لقرائتكم خبر عن القوي العاملة تعلن تعيين 1492 شابا بمحافظة الغربية منهم 19 من ذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فتحى دسوقي مدير مديرية القوى العاملة في الغربية، قيام المديرية بتعيين 1492 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل.

وأضاف دسوقي أن المديرية قامت باستخراج 1225 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 34 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحتين مولود بـ 4000 جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه، ورعاية صحية لـ 7 عمال بمبلغ 1400 جنيه، فضلاً عن تسجيل 114 من صغار الصيادين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 529 منشأة وإعادة التفتيش على 487 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 132 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 408 منشآت لإزالة المخالفات، وبحث 53 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).