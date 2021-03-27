شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 36250 طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 36250 طن بضائع، و591 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 3570 طن بضائع و322 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 32680 طن بضائع و269 شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء الجمعة، 4 سفن وهى محبة، نما إكسبريس، الحرية، بوسيدون إكسبريس.

وغادرت السفينة Great arsenal وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات متجهة للهند، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا، وبريدج.