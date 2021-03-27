شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن آخر التطورات والعدد الإجمالي لحالات ضحايا تصادم قطارين في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد وزرة الصحة والسكان، إنه تم وصول أول سيارة إسعاف لمكان الحادث، كما تم ضخ 105 سيارات إسعاف منها 46 سيارة من محافظة سوهاج، وباقي السيارات كانت من محافظات مجاورة خلال خمس دقائق من إبلاغ هيئة الإسعاف المصري بوقوع الحادث.

ووجهت هالة زايد خلال مؤتمر صحفي الشكر للأهالي الذين ساعدوا في عملية النقل بالإضافة إلى التبرع بالدم، لافتة إلى أنه تم ضخ 3000 كيس دم منهم 400 كانوا موجودين بالفعل في بنك نقل الدم الإقليمي في المحافظة.

وأضافت: «64 حالة إصابة ووفاة تم نقلها من قبل الأهالي ومنهم 20 حالة كانت في حالة غيبوبة تامة، وحتى هذه اللحظة يبلغ عدد الإصابات 185 حالة، وعدد الجثامين الكاملة للوفيات هم 19 جثمانا وثلاث أكياس أشلاء متفرقة» مشيرة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات ناتج عن إبلاغ الأهالي عن تلك الحالات كحالات وفاة بينما هي حالات غيبوبة تامة.

وتابعت: «حتى الآن هناك 116 إصابة بكسور في العظام و49 جراحات مختلفة و20 في غيبوبة تامة والتدخل الجراحي كان لـ11 حالة من المصابين وتم التنسيق مع وزارة الدفاع، لنقل المستلزمات اللازمة».