شكرا لقرائتكم خبر عن أيام ومواعيد عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية على قناة مدرستنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنوفية جداول عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) ولمدة أسبوع، بدءا من الغد للفصل الدراسي الثاني على القناة التعليمية مدرستنا.

وتعد هذه الجداول هي جداول الأسبوع الرابع والعشرين للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، في الفترة من يوم الأحد ٢٨ مارس حتى السبت ٣ أبريل ٢٠٢١.