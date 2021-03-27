شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشارك العالم في «ساعة الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، مشاركتها في الحدث البيئي العالمي السنوى «ساعة الأرض» مساء اليوم السيت، والذى تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة.

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة ستقوم بمشاركة دول العالم الحدث، وذلك بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة، بدءاً من الساعة 8.30 حتى 9.30 مساء.

وأكد أن هذا الحدث يهدف إلى لفت أنظار العالم بضرورة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، ولتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية، لافتآ إلى أن هذا الحدث يرمز إلى توجيه رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم خلاله أطفاء الإنارة الخارجية، وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة، بدءا من الساعة 8.30 حتى الساعة 9.30 في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة وغيرها من الأماكن غير الحيوية، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبري.

ودعا المواطنين للمشاركة بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم لترشيد الطاقة.