شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي : استعدادات المستشفيات الجامعية للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول استعدادات المستشفيات الجامعية للمشاركة في منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار التقرير إلى اتخاذ المستشفيات الجامعية عدة إجراءات للإعداد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى أعلن عنها رئيس الجمهورية في نوفمبر 2019 خلال افتتاح مشروعات قومية وتنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، ومنها: زيادة أعداد الدارسين في تخصص طب الأسرة، وكذلك تدريب طلاب كليات الطب في الوحدات والمراكز الصحية، فضلاً عن إدراج دراسات اقتصاديات الصحة في الجزء الاختيارى من مناهج كليات الطب.

وأضاف التقرير أنه جار تطوير 19 مستشفى جامعى إنشائيًا وتجهيزيًا ضمن مبادرة السيد الرئيس لإنشاء مستشفى نموذجى في كل محافظة؛ وذلك لتتواكب مع منظومة التأمين الصحى الجديد بحيث تصبح هذه المستشفيات مجهزة لتشارك في تقديم الخدمة الصحية، وهى مستشفيات جامعات: (القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها، المنوفية، الزقازيق، كفر الشيخ، قناة السويس، الفيوم، الإسكندرية، أسيوط، جنوب الوادى، المنصورة، سوهاج، الأزهر التخصصى، بنى سويف، المنيا، طنطا، أسوان).