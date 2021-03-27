شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو
- البطاطس 3.75 جنيه
- البصل بـ 5 الأبيض
- البصل الأحمر 7جنيهات
- الكوسة 6 جنيه للكيلو
- الجزر 6 جنيهات
- الخيار 5 جنيه.
- الجوافة 9 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ 6 للكيلو
- الفلفل الرومى بـ 9 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 6.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
-الفلفل الألوان 20
- الليمون 20 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 11.5 جنيها.
التفاح السكرى 26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8.5 جنيه
البرتقال بسرة 9.5 جنيه
-البرتقال البلدى 5 جنيهات