شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بإنشاء مكتب توثيق مول العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم السبت، قرار وزارة العدل بإنشاء فرع للتوثيق، تحت اسم "فرع توثيق مول العرب"، ويتبع الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، ويكون مقره بمول العرب، في ميدان جهينة بمدينة السادس من أكتوبر، بقسم شرطة أكتوبر أول في محافظة الجيزة.

ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق أول 6 أكتوبر مكانيًا أو فرع التوثيق المختص نوعيًا.





نص القرار