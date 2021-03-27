شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشارك فى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار 60 دقيقة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة المشاركة بالحدث البيئي العالمي السنوى "ساعة الارض" مساء اليوم، والذى تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة، للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تشارك مساء اليوم دول العالم فى الحدث البيئى العالمى فيما يعرف بساعة الأرض، وذلك بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة بدءًا من الساعة 8.30 حتى 9.30 مساءًا.

وأكد المحافظ أن هذا الحدث البيئى العالمى يهدف إلى لفت أنظار العالم بضرورة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة ولتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية، لافتآ إلى أن هذا الحدث يرمز إلى توجيه رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم أطفاء الأنارة الخارجية وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة بدءا من الساعة 8.30 حتى الساعة 9.30 وذلك مساء اليوم في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشأت التابعة للمحافظة وغيرها من الاماكن غير الحيوية وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، ودعا المحافظ المواطنين للمشاركة بتخفيض الإستهلاك بمنازلهم لترشيد الطاقة.