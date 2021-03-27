شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حادث جنوح السفينة فى قناة السويس استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن حادث جنوح السفينة فى قناة السويس، استثنائى، لاسيما وأن السفينة من أكبر الناقلات على مستوى العالم.

أضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بشأن تطورات حادث تصادم قطارى سوهاج، أن هيئة قناة السويس بدأت التعامل مع هذه أزمة جنوح السفينة من أول لحظة، خاصة وأن مجرى قناة السويس شديد الدقة والحساسية، متابعا: "المجرى شديد الدقة معروف فين أماكن الأعماق وهناك إدارة كاملة لإدارة السفن وأحجامها وعندنا عشرات السفن يوميا على مدار الساعة تتحرك به".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هيئة قناة السويس بخبراتها الكبيرة بدأت تستعين بكل الكوادر الفنية والمعدات اللازمة، إضافة إلى الاستعانة بكل الإمكانيات المتاحة، كما تم الاستعانة بخبرات دولية من أجل النصح والإرشاد مع هذه الأزمة.

وأشار إلى أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، سيعقد مؤتمر صحفى اليوم، يعلن فيه كل الإجراءات التى تتم حاليا فى هذا الموضوع، موجها الشكر والتقدير لكل الدول والجهات الدولية التى عبرت عن دعمها لمصر فى أزمة السفينة الجانحة والتى عرضت أيضًا المساعدة الفنية واللوجستية لحل الأزمة.