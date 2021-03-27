شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: استبدال صمام أورطى لمسنة بـ500 ألفا تحملت منها 300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح ثالث عملية استبدال صمام أورطى بالقلب باستخدام تقنية التافى (TAVI) لمُسِنة تبلغ من العمر 75 عامًا تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أن تقنية (التافي) هى أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج أمراض القلب، ومن أحدث ما توصل إليه العلم فى عمليات استبدال الصمام الأورطى، والتى تعنى استبدال الصمام من دون شقّ منطقة الصدر، وذلك عن طريق القسطرة دون اللجوء إلى الجراحات التقليدية كالتدخل الجراحى فى جراحات القلب المفتوح.

وأضافت، أنه تم إجراء عملية استبدال الصمام الأورطى للمريضة عن طريق تقنية التافى، حيث كانت تعانى من ضيق شديد بالصمام إضافة إلى إصابتها بمرض السكرى والسمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم، والذى أدى إلى صعوبة التعامل مع الحالة المرضية جراحيًا وعدم اللجوء إلى الجراحات التقليدية واستبدالها بتقنية التافى حفاظًا على حياة المريضة.

وتابعت هيئة الرعاية الصحية: أنه تم تجهيز المريضة وإجراء العملية لها بنجاح على يد فريق من أمهر أطباء وأساتذة جراحات القلب والصدر والقساطر القلبية بمستشفى النصر التخصصى بورسعيد، وأجرت مستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة ببورسعيد عملية استبدال الصمام الأورطى للمريضة عن طريق تقنية التافى وهى من جراحات القلب المعقدة، بتكلفة مساهمة 300 جنيه فقط لا غير، حيث أنها من منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وأنه تتجاوز تكلفة إجراء مثل هذه العمليات فى مستشفيات القطاع الخاص سواء بمصر أو خارجها الـ 500 ألف جنيه.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن عملية استبدال الصمام الأورطى بالقلب عن طريق تقنية التافى (TAVI) تعد من العمليات فائقة الدقة التى يحتاج إجراؤها إلى خبراء فى مجال القسطرة القلبية، مشيدًا بما تحتويه مستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة ببورسعيد من عناصر طبية متميزة وأطقم طبية ماهرة وتقنيات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى بوحدة قسطرة القلب فى المستشفى، والتى أصبحت تُحاكى أكبر وحدات القلب العالمية بشهادة الخبراء العالميين المتخصصين.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن ما تشهده محافظة بورسعيد اليوم من توافر خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى ووفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية، وذلك من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، أنه يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية ودون تمييز.

كما أكد السبكى، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد تعد نقلة طبية متميزة لم تشهدها المحافظة من قبل، وحققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع وأعلى معدلات رضاء المنتغعين شهدت به المؤسسات الدولية وأشادت به الهيئات والوزارات الداعمة للمشروع، حيث أنه ولأول مرة تتوافر هذا الكم الهائل من الخدمات الطبية ووفقًا لأحدث الممارسات العالمية داخل نطاق المحافظة وبأعلى جودة وبأقل تكلفة مقارنة بمثيلاتها من المستشفيات فى القطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق ونجح فريق طبى قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة ببورسعيد فى إنقاذ حياة اثنين من المرضى، الأول يبلغ من العمر 95 عامًا، والثانى يبلغ من العمر 72 عامًا، بإجراء عمليات تبديل الصمام الأورطى لهما بالقسطرة عن طريق تقنية التافى (TAVI) دون اللجوء إلى الجراحات التقليدية، وخرجت الحالتين من المستشفى بحالة صحية عامة ممتازة.