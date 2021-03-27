شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة عن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، إلكترونيا ويقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى 13 معلومات مهمة عن الاختبارات الإلكترونية وموعد انطلاقها.

ـ الدور الأول للامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ينطلق فى يوليو المقبل.

ـ الدور الثانى للثانوية العامة أيضا سيكون فى شهر أغسطس 2021.

ـ من المقرر حصول الطلاب على فرصتين امتحانيتين فقط فى يوليو وأغسطس 2021.

ـ الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة مختلفة عن ما حدث فى امتحانات النقل بالثانوى العام.

ـ تتم امتحانات الثانوية العامة إلكترونية في المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز.

ـ ستكون هناك آليات لضبط الامتحانات بحيث لن يسمح للطالب بالولوج إلى الإنترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان لعدم الغش أو التسريب.

ـ تبحث وزارة التربية والتعليم، كفاءة استخدام شرائح الطلاب أثناء الاختبارات وإيجاد حلول لكافة المشكلات.

ـ تناقش وزارة التربية والتعليم مدى كفاءة استيعاب الحوسبة السحابية الخاصة لمنصة الاختبارات لجميع الطلاب ودراسة مدى الاحتياج لزيادة سرعة الانترنت.

ـ مراجعة الشبكات الداخلية والمسارات من الخوادم بالمدارس وحتى الاتصال بالحوسبة السحابية.

ـ عقد امتحان تجريبى فى شهر أبريل سيتم عقده بنفس الإجراءات المتبعة فى الامتحان الرسمى فى يوليو وسيكون هناك متابعة دقيقة لنتائج الامتحان التجريبي لاختبار المنظومة.

ـ إجراء تجارب لاختبارات الطلاب مرتين فى شهر إبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب.

ـ تحديد ووضع 3 بدائل حتى يتمكن كل طالب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.