لبيان الإهمال.. النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في انهيار "عقار جسر السويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، في واقعة انهيار عقار مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم السبت، أن رئيس الهيئة وجه بالتحقيق في الواقعة لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا في الثالثة فجرا بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

وانتقل على الفور رجال الإسعاف والحماية المدنية لنقل المصابين ورفع الأنقاض لإنقاذ القاطنين بالعقار.

وحسب محافظة القاهرة، فإن الانهيار أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 24 أخرين.