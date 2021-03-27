أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4861 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2220 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و147 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 مخالفات الدراجات النارية، و46 مخالفة موقف عشوائي، و20 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.