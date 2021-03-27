كامل الوزير: استحملونا شوية.. زملائي بالسكة الحديد يتألمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارته وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لا تستطيع تحمل حادث قطار آخر بعد حادث قطاري سوهاج أمس.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء: ليس أمامنا سوى استخدام التكنولوجيا حتى لو تأخر زمن وصول الرحلة.

وتابع: استحملونا شوية، عشان نوصلكم بسلامة، زملائي يتألموا وتعهدوا نقدم أفضل خدمة.

وأدى تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بعد ظهر أمس، إلى وفاة 19 شخصا وإصابة 185 آخرين.​

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