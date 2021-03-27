اشرحوا للمواطنين.. السيسي يجتمع بالوزراء: هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء كوارث القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع على كافة التفاصيل ذات الصلة بحادث قطاري سوهاج.

ووجه الرئيس بتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم إلكترونية حديثة، بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وقيام المسئولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بكافة التفاصيل ذات الصلة، التي سوف يتم تطبيقها في هذا الإطار، حيث إن اكتمال المنظومة بشكل نهائي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث.​​

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