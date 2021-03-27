شكرا لقرائتكم خبر عن طقس سيئ في المنيا .. رياح ترابية باردة وتدابير استثنائية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة المنيا عن اتخاذها استعدادات كاملة لمواجهة أي طارئ يتعلق بحالة الطقس، واستنفرت قطاعات الإسعاف والمرور والدفاع المدني طاقاتها، تحسبا لأي طارئ.

وشهدت محافظة المنيا، اليوم السبت، طقسا سيئا والرياح الباردة، مع اشتداد حدة العواصف الترابية الموسمية، مع سيطرة لون الغبار على الجو.

وشددت إدارة مرور المنيا من تواجدها بالمحاور المرورية على الطرق السريعة بين مدن وقري المحافظة، وبالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي..

كما تسبب الطقس في قلة أعداد السيارات الأجرة في المواقف، خوفًا من وقوع حوادث في مثل هذه الأجواء.

وشددت مديرية أمن المنيا من التعليمات لقطاعي الجنوب والشمال بتخصيص فرق متنقلة من قطاع المرور، مع تجهيز فرق من الدفاع المدني تحسبا لأية طوارئ، بحيث تتمكن من الوصول لمكان الحدث سريعا.