شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن في الأحوال الجوية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأحوال الجوية في محافظة شمال سيناء تحسنًا كبيرًا، حيث توقفت الأمطار المتقطعة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية، وسطعت الشمس على مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث يسود المحافظة طقس شتوي معتدل.

وتراوحت درجات الحرارة في مختلف مدن المحافظة ما بين 7 إلى 19 درجة، حيث سجلت العريش العاصمة 12 إلى 19 درجة، ورفح 11 إلى 18 ومدن وسط سيناء ما بين 7 إلى 19 درجة.

وكانت شمال سيناء شهدت خلال الساعات الماضية ظروفًا جوية سيئة، حيث هطلت الأمطار المتوسطة على مختلف مدن المحافظة، وتعرضت المحافظة إلى انخفاض في درجات الحرارة وموجة من البرودة.