شكرا لقرائتكم خبر عن مخابز مخالفة وتهرب من سداد فروق الأسعار.. «تموين الإسكندرية» تفاجئ 7 إدارات وتحرر 218 محضراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 218 محضراً بمخالفات متنوعة

في ادارة تموين غرب والجمرك أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضر تنوعت بين 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

وفى ادارة تموين العجمى حررت الحملة 80 محضر شملت 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم سداد فروق اسعار، و24 محضر عدم حمل شهادات صحية، و19 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و9 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر مجهولة المصدر وتحريز عدد 145 علبة سجائر، ومحضر بيع سكر بسعر ازيد عدد 130 كيس، ومحضر بيع ارز مجهول المصدر غير مدون عليه بيانات وتحريز كمية 125 كجم.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 3 محاضر لمخابز بلدية مخالفة.

وفى إدارة تموين شرق أسفرت الحملة عن تحرير 40 محضر تنوعت بين 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، و17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضرين استيلاء على المال العام لبقالين تموين مخالفين، ومحضر إدارة وتشغيل مخبز سياحى بدون ترخيص.

وفى ادارة تموين العامرية حررت الحملة 38 محضر شملت 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 23 محضر تنوعت بين 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين وسط أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر شملت 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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