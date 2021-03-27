شكرا لقرائتكم خبر عن متعافون من «كورونا» يوجهون «رسالة شكر» لأطباء العزل في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث متعافون من فيروس كورونا المستجد، رسالة شكر وعرفان للطواقم الطبية والتمريضية في مستشفى جمال عبدالناصر المخصصة لعزل وفرز مصابي فيروس كورونا.

وشملت الرسالة التي بعث بها كل من الدكتور أحمد نبيل عريشة وزوجته الدكتورة ناهد عبدالمنعم محجوب، بعنوان «جواب شكر وامتنان للفريق الطبي بمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي في الإسكندرية، توجيه الشكر إلى كل من الأطباء لبنى الجمل وعمرو الشرقاوي وايميل عطا الله وايهاب فكري وهيثم المنفي وياسر رمضان وأحمد زيد وعلى رأسهم الدكتور هاني غزال مدير المستشفى، وجسارتهم في مواجهة عدوى كورونا.

كما وجه الشكر إلى فريق التمريض بعناية 2 وعناية 1 ووحدة أمراض الدم، وكذا توجيه الشكر إلى قسم الصيدلة والتموين الطبي والصيدلة الاكلينيكية، وعلى رأسهم الدكتورة داليا إسماعيل، وفريق مكافحة العدوى برئاسة الدكتورة أمل متولي، وذلك على العناية الفائقة والجهد المبذول والشاق لهما ولجميع مرضى التأمين الصحي والذي لمساه بأنفسهما أثناء فترة علاجه في المستشفى من فيروس كورونا.

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