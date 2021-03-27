شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الروم : القدس تواجه استهداف البشر والحجر والتراث والمقدسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، مطران القدس، أن القدس في عين العاصفة وسياسات الاستيطان ومخططات التهجير لانتزاع الفلسطينيين من بيوتهم مستمرة، مشيرا إلى أنها سياسة مستمرة ومتواصلة وما يحدث اليوم في حي الشيخ جراح كما وفي غيره من الأحياء المقدسية انما هي عينة عما يحدث في مدينتنا من انتهاكات خطيرة ومن استهداف يطال البشر والحجر والمقدسات والأوقاف والتاريخ والتراث في هذه المدينة المقدسة.

وأوضح، لـ«المصرى اليوم»، أن القدس في خطر شديد ونلحظ في الآونة الأخيرة إمعانا في السياسات الاحتلالية الهادفة إلى تهميش وإضعاف الحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة، لذلك وجب علينا كمقدسيين ان نكون على قدر كبير من الوعي والحكمة والوحدة لكي نكون أقوياء في دفاعنا عن مدينتنا كما ونتمنى من الاحرار من ابناء امتنا العربية بألا يتركوا مدينة القدس وحيدة تقارع جلاديها، فهذه المدينة هي أمانة في اعناقنا جميعا فهي عاصمتنا الروحية والوطنية وحاضنة أهم مقدساتنا وتراثنا الروحي والانساني والحضاري .

وأضاف رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، أن الحركة الوطنية الفلسطينية بحاجة إلى تصويب بوصلتها وترتيب اوضاعها فهذه الحركة تمر بأزمة عميقة وهي بحاجة إلى ترتيبات وتغييرات وتصويب أوضاعها .

وتابع:«ان الحركة الوطنية الفلسطينية ليست مسألة هامشية بالنسبة إلينا بالنسبة لقضيتنا العادلة وبالتالي فنحن نتمنى ونطالب بأن تقوم الحركة الوطنية الفلسطينية بكافة مكوناتها بتوحيد صفوفها وترتيب أوضاعها وتصويب بوصلتها بالاتجاه الصحيح بعيدا عن المحاور والاجندات الشخصية وسواها».

واختتم: نتمنى ان تنهض الحركة الوطنية الفلسطينية من الحالة التي وصلت إليها ولأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن ولكننا نراهن على العقلاء والحكماء والوطنيين المتحلين بالصدق والاستقامة لكي يقوموا بدورهم المأمول في تصويب اوضاع الحركة الوطنية الفلسطينية التي هي عماد الشعب الفلسطيني دفاعا عن أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث .