شكرا لقرائتكم خبر عن الحقونا بنموت .. استغاثة ركاب محاصرين داخل قطار سوهاج بعد لحظات من حادث التصادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع سكاي نيوز بالعربي مقطع فيديو من داخل قطار سوهاج، يرصد معاناة الركاب المحاصرين وسط ركام القطار.

وكان مركز طهطا بمحافظة سوهاج شهد تصادم قطارين، الجمعة، أدت إلى وفاة 32 مواطن وإصابة 165 شخص نتيجة انقلاب عربتي أحد القطارين.

وأظهر الفيديو صراخ العديد من الركاب المحاصرين مطالبين بسرعة إنقاذهم من داخل ركام قطار سوهاج.

وقال مصور فيديو راكب قطار سوهاج، إن هناك أشخاص متوفيين وهناك أشخاص ينزفون الدماء.

وقام مصور فيديو راكب قطار سوهاج، بظهور مسنة ترسل استغاثة لنجدة المحاصرين داخل قطار سوهاج.

والتقط شاب أخر هاتف المصور ليظهر صراخ الجميع «الحقونا يا ناس».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتوجه لمكان حادث قطار سوهاج وبالفعل توجه بصحبة 5 وزراء آخرين وهم وزراء النقل والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والصحة، لتقديم الدعم اللازم من مكان الحدث.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في حادث قطارى سوهاج.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء خلال تصريح له بعقد تحقيقات من قبل النيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث والتعرف على المتسببين به، بالتوازي مع تشكيل لجنة فنية لفحص أسباب الواقعة.

وحصلت المصري اليوم على مقطع فيديو يوثق لحظة تصادم قطار سوهاج الذي وقع ظهر اليوم الجمعة، ونتج عنه 108 إصابات بين حالات شديدة ومتوسطة، و32 وفاة.