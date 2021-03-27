شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عاجلة من محافظ القاهرة بعد انهيار عقار جسر السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحي السلام بمنطقة جسر السويس.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

وأكد عبدالعال، في تصريحات صحفية السبت، أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين.. مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فجر اليوم بإنهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل ٢٤ حالة إصابة إلى مستشفيات السلام وعين شمس مع وجود ٥ حالات وفاة ولاتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

كشف شهود عيان وأهالي، السبت، أن السبب وراء انهيار عقار جسر السويس، هو أعمال في العقار نفسه.

وقال الأهالي إن شخصا من جنسية عربية (سوري) استأجر «بدروم» العقار وكان يجري فيه بعض التوسعات.

وأشار الأهالي إلى أن التوسعات طالت بعض الأعمدة وهو ما أدى إلى حدوث ميل في العقار قبل يومين من الانهيار.

قالت مصادر تواجدت في موقع حادث انهيار عقار جسر السويس إن الأهالى أكدوا لهم فور وصولهم مكان الانهيار حدوث ميل بسيط بشكل مفاجئ منذ يومين.

وأضاف الأهالي أن بعضهم خشى على نفسه وأسرته وترك العقار، في حين ظل باقى السكان في أماكنهم لعدم وجود أماكن بديلة لهم.

وفوجئ الأهالى بسقوط العقار وتم إخطار الجهات المعنية.

وصلت قوات الحاية المدنية والإسعاف إلى موقع انهيار عقار جسر السويس، لإخراج الأهالي من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول العقار لإفساح المجال لقوات الحماية المدنية والإسعاف لاستخراج السكان من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وكان عقار مكون عدة طوابق في شارع القرش المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتداول الأهالي فيديوهات للعقار بعد سقوطه وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض، ويطالبون بسرعة استدعاء سيارات الإسعاف لإخراج الأهالي من أسفل عقار جسر السويس.

وقال الأهالي وشهود عيان إن العقار يتواجد به عدد من السكان بينهم أطفال وناشدوا أجهزة الحماية المدنية بسرعة إخراجهم من أسفل الأنقاض في محاولة لإنقاذهم.

فيما أكد شهود عيان أن أمن معهد الهندسة كانوا من بين ضحايا عمارة ثلاجة الزهراء وانهارت عليهم.

وقال الأهالي وشهود عيان إن العقار يتواجد به عدد من السكان بينهم أطفال وناشدوا أجهزة الحماية المدنية بسرعة إخراجهم من أسفل الأنقاض في محاولة لإنقاذهم.