شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية الروسية بالغردقة تنتهي من تحضير معرض صور لرائد الفضاء يوري جاجارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهي أعضاء القنصلية الروسية العامة بالغردقة من التجهيز والتحضير لافتتاح معرض مصور فوتغرافية عن رائد الغضاء الروسي يوري جاجارين بالتعاون والتنسيق مع مسؤولي ملتقي الفنون والنحت الدولي المقام بمدينة الغردقة.

ويشمل المعرض المقرر افتتاحه مساء اليوم السبت بحضور فيكتور فورو بايف القنصل العام الروسي بالغردقة عددا من الصور الفوتوغرافية ويستمر المعرض حتي نهاية شهر مارس الجاري.

يذكر أن الملتقي الدولي للفنون والنحت يقام بمدينة الغردقة بمشاركة نحو ٣٠ فنانا من ١٠ دول وعدد من الغنانيين المصريين والأجانب المقيمين بالبحر الأحمر.